por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) obteve na última terça-feira, 7, a condenação de um casal a penas que chegam a quase 20 anos de prisão por um homicídio ocorrido no dia 11 de dezembro de 2021, entre os municípios de Colméia e Guaraí.

Carlos Luiz Nascimento Carvalho e Mhayara Ketammy Rocha dos Santos tiveram suas penas aumentadas porque o Tribunal do Júri acolheu as teses do Ministério Público de que a morte foi causada por motivo torpe, com tortura e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além do homicídio qualificado, os réus foram condenados ainda por outros crimes. Carlos foi condenado a 17 anos e dois meses de prisão, por ocultação de cadáver e porte de arma de fogo, e Mhayara, a 19 anos de prisão, por ocultação de cadáver e furto.

A morte de Thalia de Lima Costa ocorreu numa propriedade rural. De acordo com a investigação, os dois réus mantiveram a vítima em cárcere privado, após Mhayara ter descoberto uma relação extraconjugal entre o companheiro, Carlos, e a vítima.

Segundo o Ministério Público, a ré mandou mensagens para Thalia simulando ser seu companheiro, Carlos. Ao chegar no local, o réu amarrou as mãos e os pés da vítima, que foi arrastada para um matagal e amarrada em uma árvore.