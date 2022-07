por Wesley Silas

Dr. Silas Bonifácio Pereira, do Juizado da Infância e Juventude, da Comarca de Gurupi, estaria entre as vítimas do acidente envolvendo um veículo Ecosport conduzido por uma mulher de 63 anos que atingiu 10 pessoas, seis delas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência de Goiás, Dr. Valdomiro Cruz (HUGO).

“A irmã dele deu notícias, que ele está ainda em cirurgia no rosto em estado estável, mas que só amanhã saberemos notícias precisas”, disse uma amiga da família ao Portal Atitude.

“Era horário de almoço, estava lotado. Em tudo que a gente puder, vamos colaborar”, informou o Advogado do Empório Saccaria.

Ao G1, pessoas que estavam no local, informaram que a motorista do carro teria passado mal ao volante, bateu em outro veículo parado no semáforo, subiu no meio-fio e entrou no restaurante, destruindo a parede de vidro do local.

No entanto, a condutora do veículo alega que o veículo EcoSport teria tido um pane e, por isso, perdeu o controle. Ela realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

Antes do veículo atingir o restaurante, o veículo esbarrou em dois carros.

Com informações do Jornal Anhanguera de Goiás.