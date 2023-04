Share on Twitter

Os réus, Lucas Santos Lima e Diego Oliveira da Silva, foram condenados a 12 anos de reclusão, sem direito a recorrerem da pena em liberdade.

O promotor de Justiça Lissandro Aniello Alves Pedro relembrou a história do crime, narrando que os ataques à vítima tiveram início após uma discussão banal. Eles se encontravam nas proximidades da feira municipal, na zona urbana. Wanderson tentou fugir, mas foi alcançado e continuou a receber brutalmente os chutes e socos, aplicados principalmente em sua cabeça e rosto. As agressões só cessaram quando um policial penal viu as agressões e interveio.

Considerando as circunstâncias do crime, foram acolhidas as teses de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante circunstâncias que impossibilitaram a defesa da vítima.