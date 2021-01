Jóias avaliadas em R$ 9 mil reais são recuperadas em Peixe

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 94ª Delegacia de Polícia de Peixe, prendeu em flagrante, na tarde dessa quarta-feira, 6, um homem de 41 anos pela suposta prática de receptação. O homem estava com dois mostruários de semijoias que, segundo a vítima, estão avaliados em torno de R$ 9 mil.

Localização dos objetos

De acordo com o delegado-chefe da 94ª DP, João Paulo Ribeiro, o suspeito confessou o crime dizendo que, na terça-feira, 5, recebeu em sua casa os objetos de um menor de 17 anos de idade, que na oportunidade estava acompanhado da namorada, uma mulher de 33 anos. Após receber os dois mostruários de semijoias, o suspeito levou os objetos para a casa de familiares na zona rural, na região do povoado Tucuns, distante cerca de 40 km da cidade de Peixe, local onde os objetos foram localizados e apreendidos pela Polícia Civil.

O menor também foi conduzido para a Delegacia com a namorada e, ao ser ouvido pela autoridade policial, confessou ser o autor do ato infracional análogo a furto; por outro lado, a sua companheira negou participação nos delitos, apesar de que alguns objetos subtraídos da vítima foram encontrados na residência dela.

Ainda segundo o delegado João Paulo, os furtos foram praticados no sábado, 2. O menor, ao confessar o furto das semijoias, contou para a autoridade policial que praticou o delito durante o dia, aproveitando o momento em que a vítima não estava em casa. Ainda de acordo com suas declarações, entrou na casa pela porta da cozinha que estava encostada. No entanto, no local há sinais de arrombamento da porta.

O receptador foi autuado em flagrante delito, mas recolheu aos cofres públicos a quantia arbitrada como fiança pelo delegado e, desse modo, obteve o direito de responder ao processo em liberdade. Após prestarem esclarecimentos, o menor e a namorada foram liberados, já que não foram presos em flagrante. No entanto, serão responsabilizados pelos dois furtos ocorridos às residências durante o fim de semana.