Investigação feita pela Polícia Civil aponta que três irmãos associaram-se para cometer roubos em estabelecimentos comerciais. Um maior já está preso e dois menores foram apreendidos nesta sexta-feira (04) em um bairro da cidade.

por Régis Caio

A Polícia Civil de Gurupi, em ação conjunta entre 88° Delegacia de Polícia Civil e DEAMV, efetuou na manhã desta sexta-feira (04) no setor Nova Fronteira o cumprimento do mandados de internação de dois irmãos adolescentes, acusados de roubarem estabelecimentos comerciais na cidade.

Segundo a PC, um dos menores foi investigado em um crime análogo ao roubo ocorrido no ano passado em um supermercado localizado no setor Bela Vista, oportunidade que armado e na companhia de seu irmão maior de idade, subtraíram os fluxos financeiro do dia. O mandado de prisão preventivo do maior de idade foi cumprido em outubro do ano passado.

Em outro delito, os irmãos menores de idade agiram em um supermercado localizado no setor residencial Madrid, ocasião em que de posse de uma arma de fogo, subtraíram dinheiro do estabelecimento além de um celular de um cliente.

Os menores infratores foram internados na CEIP- Sul onde ficarão à disposição do poder judiciário.