Por Wesley Silas

Ao detalhar os fatos na 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil, os vereadores alegaram que Ademilson, além de ofendê-los com xingamentos teria falado que iria pegar uma arma dentro da sua camionete.

“Não existia qualquer animosidade no recinto bem como nunca tiveram qualquer desentendimento com o senhor Ademilson e que após alguns tempo o vereador Azia fez uma brincadeira com seu colega e passado algum tempo o Ademilson começou a ofender a todos que estavam no local”, declarou os vereador no Boletim do Ocorrência. Em seguida Ademilon disse que estava com uma arma na sua camionete Ford Ranger e uma policial militar que estava no mesmo restaurante acionou a guarnição que mandou uma viatura com o Tenente Aguiar que não teria feito busca na camionete, porém ao ser questionado o policial teria declarado que “não havia ninguém ferido ou morto”.

Conforme depoimento das vítimas, em seguida Ademilson teria ficado rondando a praça em frente ao restaurante com ameaças. “Vem aqui bonecas, vou resolver com vocês agora”. Em seguida um dos vereadores juntamente com uma mulher saíram e entraram em um veículo Honda Civic para irem embora e Ademilson teria dado ré na camionete e batido três vezes na frente no veículo de passeio, ocasião em que um cliente do restaurante registrou as imagens divulgadas na rede social do Colinas Notícias.

As vítimas ofereceram queixa-crime contra Ademilson e medidas protetivas de urgência, prevista da Lei Maria da Penha, devido envolver uma esposa de um dos vereadores.

Solidariedade aos vereadores de Colinas

Em nota, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores prestou solidariedade aos vereadores, entre eles Leandro Coutinho (PT), que é presidente da Casa de Leis, solicitando “às autoridades de Segurança as devidas providências tendo em vista o cuidado com a vida dos vereadores eleitos democraticamente pelo povo de Colinas do Tocantins”.

“O respeito à democracia, às decisões coletivas, ao exercício de um mandato popular, são fundamentais para manter o Estado Democrático de Direito e as divergências políticas precisam ser resolvidas no debate político, não na força bruta da ameaça, do preconceito e do conflito físico”.

“É urgente a apuração, responsabilização e punição dos envolvidos neste ato, que alerta para a necessidade de ação imediata contra o autoritarismo e repressão da liberdade”, arrematou.

A reportagem do Portal Atitude não conseguiu o contato de Ademilson para ouvir a sua versão sobre o caso, mas reserva espaço em conformidade ao direito do contraditório.

Nota Oficial do PT-TO – Solidariedade aos vereadores de Colinas

Após ameaças aos vereadores do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Colinas do Tocantins, Leandro Coutinho, que é presidente da Casa de Leis, e Romerito Guimarães, o diretório estadual do PT Tocantins, solicita às autoridades de Segurança as devidas providências tendo em vista o cuidado com a vida dos vereadores eleitos democraticamente pelo povo de Colinas do Tocantins.

O respeito à democracia, às decisões coletivas, ao exercício de um mandato popular, são fundamentais para manter o Estado Democrático de Direito e as divergências políticas precisam ser resolvidas no debate político, não na força bruta da ameaça, do preconceito e do conflito físico.

É urgente a apuração, responsabilização e punição dos envolvidos neste ato, que alerta para a necessidade de ação imediata contra o autoritarismo e repressão da liberdade.

Vivemos uma evidente ameaça à democracia, é preciso ação das autoridades já!

Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Tocantins (PT-TO)