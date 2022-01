O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Tocantins, obteve na Justiça a condenação de 16 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho por ataques a ônibus e a prédios públicos ocorridos em junho de 2018 em Palmas, Rio Sono e Araguaína. A sentença foi proferida nesta segunda-feira, 10, pela 1ª Vara Criminal da capital.

Da redação

Segundo denúncia do Ministério Público, os ataques ocorreram depois que dois membros da facção morreram em confronto com a polícia.

De acordo com os promotores que atuaram no caso, as mortes dos integrantes do Comando Vermelho, somadas à ‘guerra’ travada contra a facção rival PCC (Primeiro Comando da Capital), fizeram com que a organização criminosa “tramasse um plano de ataque a instituições de segurança pública e ônibus do transporte escolar e público, com o objetivo de enaltecer a organização e chamar atenção do poder público, perpetrando terror no meio social”.

Os ataques partiram de membros do Comando Vermelho que estavam presos e fora das unidades prisionais. As ações criminosas ocorreram em cidades onde o Comando Vermelho possuía maior atuação.

Nove acusados foram condenados por crime contra a incolumidade pública e sete por integrar associação criminosa.