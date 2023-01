da redação

De acordo com o delegado regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, responsável pela operação, o indivíduo foi preso, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, em decorrência de investigações da 3ª DHPP que apontam o investigado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 15, próximo ao boliche no centro da cidade. “No último dia 15, próximo a um estabelecimento comercial no centro de Gurupi, um homem efetuou vários disparos de arma de fogo, contra outro indivíduo e fugiu em seguida”, disse a autoridade policial.

Conforme apontam as investigações da Polícia Civil, o autor, após um desentendimento com a vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a mesma, que conseguiu fugir dos tiros e sobreviveu.

Arma de fogo e drogas

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais civis também localizaram e apreenderam na casa do suspeito, um revólver calibre 38, com a numeração raspada, além de várias porções de drogas. Bem como dois aparelhos celulares. O suspeito era considerado foragido, pois foi identificado pela Polícia Civil logo após a data do crime.

A operação contou com apoio da Polícia Penal, por meio de agentes da Unidade Penal de Gurupi. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o suspeito foi encaminhado à Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O delegado Joadelson ressalta que a prisão do indivíduo é de extrema importância, pois trata-se de uma pessoa de alta periculosidade e que é ligado a uma facção criminosa que atua em todo o território nacional, e também no Tocantins. “A Polícia Civil reafirma o compromisso institucional de não poupar recursos ou esforços para levar os responsáveis pelo crime à justiça com eficiência e celeridade, trazendo ainda mais segurança a toda a população de Gurupi e região”, pontuou a autoridade policial.