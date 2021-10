Um homem de 25 anos, conhecido como Ratinho, condenado a 19 anos de prisão pela prática do crime de homicídio foi preso por policiais civis da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) de Gurupi na manhã desta terça-feira, dia 19 na cidade de Goiânia-GO.

da redação

De acordo com a autoridade policial, o crime ocorreu em fevereiro de 2018, quando o homem na companhia de mais quatro pessoas, teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra um rapaz na cidade de Gurupi. Na oportunidade, a vítima, que estava em um veículo, acompanhada da namorada, foi atingida por tiros no tórax e também na cabeça e acabou indo a óbito.

Durante a fuga, os criminosos colidiram o veículo em que estavam com uma viatura da Polícia Militar mas conseguiram fugir. Após investigações da 3ª DHPP, todos os envolvidos no homicídio foram identificados e presos, sendo que no último dia 21 de setembro, os seis criminosos foram julgados e condenados a penas que variam de 19 a 31 anos de prisão.

“Por meio da investigação conseguimos esclarecer todos os fatos e identificar os autores do crime, que foi cometido por disputa entre integrantes de organizações criminosas rivais, sendo que na manhã de hoje foi efetuada a prisão do autor dos disparos que mataram a vítima, o único que ainda não tinha sido localizado”, disse o delegado.

Após ser preso, o homem foi autuado pelo crime de uso de documento falso e recolhido à Unidade Penal de Goiânia, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Segundo o Delegado Chefe da 3ª DHPP, a captura do último envolvido no caso encerra a atuação da Polícia Civil do Tocantins em relação à prática do crime.

“Com a prisão de hoje, deste homem já condenado por efetuar os disparos que ceifaram uma vida, a Polícia Civil do Tocantins encerra as investigações, apresentando de forma eficiente, uma resposta à sociedade”, reiterou a autoridade policial.