Criminosos estão usando o nome do ISAC – Instituto Saúde e Cidadania e do Hospital Municipal – Unidade Covid-19, ou Hospital Municipal de Campanha de Araguaína, para aplicar golpes na região.

O crime consiste em pedir dinheiro para familiares de pacientes internados na unidade. No caso, estão cobrando R$ 500,00 para ambulância, R$ 900,00 reais para exames e, ainda, medicamentos.

O ISAC já registrou Boletim de Ocorrência sobre este caso e orienta que, caso alguém receba este tipo de ligação, também registre o crime na delegacia. Denuncie. É golpe!

As unidades gerenciadas pelo ISAC em Araguaína são totalmente gratuitas e custeadas com recursos públicos, do município, Estado e SUS – Sistema Único de Saúde.

Quem receber essas ligações também pode comunicar o golpe no telefone do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do ISAC: (63) 9 8467 9515.