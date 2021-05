Segundo os vizinhos informaram ao Corpo de Bombeiros, o fogo foi provocado pela companheira do proprietário da residência, aproveitando a ausência dele.

por Régis Caio

A ocorrência foi na noite desta quarta-feira (06) no bairro Waldir Lins em Gurupi. “Ao chegarmos no local do fato não havia mais ninguém na propriedade e as portas estavam abertas e o fogo isolado na sala”, informou os militares.

Todos os móveis que estavam na sala foram danificados pelo fogo. Este atingiu também as paredes interna da sala. “De imediato conseguimos debelar o o fogo, em seguida foi feito o rescaldo. A policia militar foi acionada pelo vizinhos”.