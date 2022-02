Uma ação célere de investigação, realizada pela equipe da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), de Gurupi, resultou na prisão de um idoso de 61 anos, que é o principal suspeito pelo homicídio que vitimou um homem de 42 anos, fato ocorrido em Gurupi, na tarde do último domingo, 6.

Da redação

De acordo com o delegado-chefe da 3ª DHPP, Hélio Domingos de Assis Alves, o crime ocorreu às 17h na Avenida Bahia quando a vítima foi esfaqueada pelo suspeito após uma briga entre os dois. Logo após o fato, o suspeito fugiu do local.

Após levantamento de informações no local, as equipes de agentes da unidade especializada, com apoio de agentes de plantão da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil passaram a diligenciar, no sentido de localizar o indivíduo. De posse das características do homem, por volta das 19h, cerca de duas horas após o homicídio, os policiais civis conseguiram efetuar a prisão do autor, ainda em flagrante delito, quando ele se encontrava em sua residência no setor Pedroso, em Gurupi.

No local, os policiais encontraram vestígios do crime, bem como, a arma utilizada no homicídio. O autor, 61 anos, foi preso e apresentado na Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi. Logo após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o idoso foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A motivação para o crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.