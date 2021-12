Share on Twitter

A Polícia Militar prendeu em flagrante neste final de semana, no setor Tropical Palmas, um homem de 70 anos, por embriaguez ao volante. O Autor, segundo as testemunhas, transitava realizando manobras de zigue zague pela rua, e atropelou um bebê de cinco meses, que estava dentro de um carrinho de bebê.

da redação

Policias Militares do 5º Batalhão de Polícia Milita, deslocaram ao local solicitado e deparam com o veículo JET VW/GOL MI, em cima de uma calçada e logo atrás um carrinho de bebê danificado. O condutor do veículo apresentava visível estado de embriaguez, como forte odor etílicos, falta de coordenação motora entre outros. A vítima, o bebê de apenas 5 meses, teve algumas lesões e já havia socorrida pelos pais ao hospital da cidade

O condutor foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e conduzido para Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos cabíveis. O veículo foi guinchado para o pátio do Detran.