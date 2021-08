Um homem de 64 anos, acusado de ter praticado ao menos cinco crimes de homicídio qualificado em Gurupi, no sul do estado, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO). A ação foi realizada por meio de ação da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP), de Palmas, na manhã desta terça-feira, 24.

O homem foi capturado, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Gurupi, quando se encontrava em seu local de trabalho na capital. As investigações que resultaram na captura do acusado foram realizadas pela 3ª DHPP, e 89ª DP de Gurupi, apontaram que o indivíduo é o principal suspeito de ter executado cinco homens, naquela cidade entre os anos de 2014 e 2018. A ordem judicial foi solicitada pelo próprio Ministério Público do Tocantins, que pediu a prisão preventiva do indivíduo, com base nas investigações realizadas pela Polícia Civil.

A prisão

Após receber cópia do mandado de prisão, a 3ª DHPP de Gurupi repassou a informação à 1ª DHPP de Palmas, que iniciou as diligências, localizou e prendeu o acusado. Ele foi conduzido até à sede da Divisão Especializada e, em seguida, encaminhado para a Casa de Prisão Preventiva de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Gurupi, cidade para onde deve ser recambiado a fim de que possa responder pelas acusações que lhe são feitas.