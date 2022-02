A Justiça condenou um homem, com idade de 60 anos, a 24 anos de prisão por estupro de vulnerável de três meninas, moradoras da cidade de Pedro Afonso. A sentença é decorrente da ação penal proposta pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) que apontou que o tio-avô estuprava as sobrinhas-netas na fazenda da própria família.

da redação

Os crimes aconteceram nos anos de 2015, 2018 e 2019, quando as vítimas tinham idade de nove, seis e quatro anos, na época dos fatos, sendo que uma delas é portadora de Síndrome de Down.

O crime veio à tona quando a mãe de uma das vítimas, em 2019, notou o comportamento estranho do acusado e ao conversar com a filha, teve a confirmação que o tio-avô havia praticado violência sexual contra a criança.

Os pais procuraram o Conselho Tutelar e, após essa iniciativa, outros familiares também relataram que suspeitavam que o idoso havia abusado sexualmente de outras meninas da família. Diante disso, as crianças foram ouvidas por equipe multidisciplinar e confirmaram que sofriam atos libidinosos, diversos de conjunção carnal, provocadas pelo idoso.

Na ação penal, o Ministério Público requereu a condenação do tio-avô pelo crime descrito no artigo 217-A do Código Penal, por estupro de vulnerável, e obteve a condenação do réu a pena de 24 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.