Nesta terça-feira (04) a PM deteve durante patrulhamento pelo Setor Industrial de Gurupi dois homens e um adolescente que estavam com vários tabletes de maconha e uma arma de fogo.

por Régis Caio

“A equipe policial deparou com dois homens em atitude suspeita em uma motocicleta, sendo um menor de idade, ao procedermos a abordagem o garupa desceu com um invólucro de aproximadamente 300 gramas de maconha, momento em que o condutor empreendeu fuga, sendo capturado logo em seguida”, destacou a PM.

Durante a ocorrência a polícia descobriu que mais drogas estavam em uma casa. “Deslocamos até a residência e deparamos com um homem com duas porções de maconha, uma arma de fabricação artesanal calibre 38 municiada, três munições intactas e mais quatro porções de maconha no quintal da casa”.

Após as constatações materiais, os autores foram conduzidos para a Central de Flagrantes.