Homens são presos após cometerem violência doméstica contra mulheres em Gurupi

Durante o domingo, 08, o 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), prendeu em Gurupi, cinco homens acusados de violência doméstica envolvendo companheiras e ex-companheiras.

da redação

Do total de prisões registradas pela polícia, três foram por agressão física contra suas companheiras e as outras duas prisões foram por descumprimento de medida protetiva.

Um dos crimes de maior repercussão aconteceu na Avenida Guaporé, região central de Gurupi. De acordo com as informações, a vítima, uma mulher de 51 anos, estava sendo agredida pelo seu ex-companheiro, um homem, 36 anos. O autor do delito havia descumprido a medida protetiva e fugido do local. Após alguns minutos o agressor retornou e ameaçou a mulher com uma faca, momento em que a PM foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do homem.

Após as prisões todos os autores dos delitos foram conduzidos e apresentados na Delegacia Central de Flagrantes para os devidos procedimentos.

O comandante da Unidade, tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza, destacou que a Polícia Militar tem intensificado as ações preventivas e repressivas contra esse tipo de crime, inclusive, a comunidade gurupiense conta com a Patrulha Maria da Penha, equipe que atua no apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, detentoras de medidas protetivas de Urgência expedidas pelo Poder Judiciário.