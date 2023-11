Homenagem: Comando Geral da PM do Tocantins fará homenagem a civis que auxiliaram militar vítima de tentativa de homicídio na rodoviária de Gurupi

da redação

Durante entrevista ao repórter Alessandro Pires, da rádio Nova FM, o comandante-geral da PMTO, coronel Márcio Barbosa, afirmou em um ato de reconhecimento e gratidão, que o Comando Geral está programando uma homenagem especial para os civis que prestaram auxílio crucial a um membro da corporação durante uma tentativa de homicídio na Rodoviária de Gurupi.

“A ação rápida e corajosa desses cidadãos exemplares não apenas salvou a vida do militar em questão, mas também destacou o valor da solidariedade e do apoio mútuo dentro da comunidade”, disse Babrosa.

Ainda segundo o comandante, a homenagem proposta visa não apenas expressar gratidão e reconhecimento, mas também promover um senso de valorização e respeito pelos esforços individuais e coletivos em prol da segurança pública. “Os civis que demonstraram bravura e determinação em um momento crítico serão honrados como verdadeiros heróis, cujas ações exemplares inspiram confiança e esperança na capacidade da comunidade de se unir em tempos de necessidade”, destacou.

O caso

O fato foi registrado no mês passado na rodoviária de Gurupi, quando um homem, de 29 anos, foi morto após esfaquear um policial militar que estava lanchando.

Durante a briga, o suspeito derrubou o policial e tentou tomar o seu armamento, foi nesse momento populares que estavam no local, se envolveram e entraram em defesa da vítima, que para cessar a injusta agressão, efetuou um disparo com a arma de fogo no tórax no indivíduo, que veio a óbito no local.