Homem utiliza pedaço de madeira para tentar roubar comércio em Gurupi

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira, 15, por tentativa de roubo a comércio na cidade de Gurupi. O crime ocorreu por volta das 2h da madrugada em um posto de combustível no centro da cidade.

da redação

Uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que solicitou a presença de uma viatura no endereço. No local, ela relatou aos policiais que o suspeito teria chegado ao posto de combustível conduzindo uma motocicleta Yamaha 150, de cor preta. Ele então se aproximou do frentista fingindo estar armado e anunciou o assalto. A testemunha de 36 anos, que trabalha como segurança no estabelecimento comercial, afirmou que o suspeito teria passado por duas vezes seguida antes de parar e anunciar o roubo.

No momento que o infrator anunciou o roubo, ele estava com a mão na cintura fingindo estar armado, sendo contido pelo segurança do local que acionou a PM. O autor confessou o crime aos policiais militares e disse que havia usado um pedaço de madeira para praticar o ato criminoso.

Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido à central de flagrantes para a realização dos demais procedimentos legais cabíveis. Na delegacia ele foi autuado por tentativa de roubo. Ele já tinha passagens pela justiça por outros crimes.