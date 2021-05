A tentativa de feminicídio ocorreu na noite desta quinta-feira (13) no bairro Campo Belo. O autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Por Régis Caio

Já está preso na Casa de Prisão Provisória de Gurupi R.F.S pelo crime de tentativa de feminicídio. Na noite de ontem (13) por volta das 20 horas a vítima L. S. O, foi a gredida pelo seu companheiro, com diversos golpes de faca deixando-a com perfurações nas costas; sendo atendida no hospital.

Logo nesta manhã a vítima compareceu na delegacia para formalizar a denúncia, sendo que os agentes obtiveram informação da possível localização do autor. “Diante das informações os policiais da DEAMV com apoio dos policiais da 12° Central de Atendimento de Gurupi efetuaram diligência e prisão do autor como também localização da faca utilizada no crime”, informou a Polícia Civil.

O homem foi encaminhado para delegacia para lavratura do flagrante e foi recolhido para Casa de Prisão Provisória de Gurupi.