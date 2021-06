Policiais civis da 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia apreenderam de uma arma de fogo, vários cartuchos intactos, bem como na prisão de um homem de 47 anos, pelo crime de posse irregular de arma de fogo nesta terça-feira, 16.

da redação

A prisão, bem como as apreensões, fazem parte de um procedimento investigatório que foi instaurado após denúncias de que o autuado teria praticado disparos de arma de fogo em via pública e ameaçado uma pessoa em março deste ano.

Comandada pela delegada chefe da 84ª DP, Thuanny Rubia Ferreira da Silva, a apreensão ocorreu mediante cumprimento a mandado de busca e apreensão em uma residência, localizada no Setor Aliança. No momento do cumprimento do mandado judicial, os policiais também localizaram e apreenderam cartuchos já deflagrados.

Anteriormente à ação, o investigado foi ouvido, mas negou a prática dos disparos. No entanto, os policiais não convencidos das declarações, continuaram as investigações. Na casa do indivíduo os policiais civis localizaram e apreenderam uma espingarda calibre 36, bem como algumas munições do mesmo calibre. A arma apreendida possui o mesmo calibre das munições deflagradas apreendidas anteriormente.

Diante das evidências, o homem foi preso e conduzido até a sede da 84ª DP, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Contudo, ele pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial e com isso, obteve o direito de responder ao processo em liberdade.