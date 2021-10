Um homem foi preso em Crixás do Tocantins, no interior do estado, após ser flagrado com sete tabletes de maconha. A Polícia Militar (PM) tentou abordar o suspeito ainda no centro do município, mas o homem saiu em alta velocidade. Durante a fuga pela BR-153 ele bateu o carro em um poste e os policiais encontraram, dentro do veículo, mais de 6 kg de maconha.

da redação