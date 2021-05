O envolvido possue uma vasta ficha criminal, e é conhecido como integrante de facção criminosa, sendo suspeito de vários roubos e homicídios na região de Palmas e Porto Nacional.

Por Régis Caio

Um homem de 21 anos que morreu durante confronto ocorrido na tarde de sexta-feira, 07, na cidade de Gurupi com a PM era integrante de uma facção criminosa.

O confronto ocorreu na Avenida Perimetral Norte, Setor Vila Nova em Gurupi, após uma tentativa de abordagem. A equipe da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar realizava patrulhamento pelo local quando identificou dois indivíduos em atitude suspeita em um bar. Ao perceber a presença da viatura eles esboçaram uma reação atípica. No momento em que a equipe policial foi proceder a abordagem, um dos indivíduos tentou fugir empunhando uma pistola e efetuando um disparo na direção da equipe.

Diante do perigo iminente, os policiais revidaram a injusta agressão, momento em que o indivíduo foi atingido. Ele estava de posse de uma pistola Imbel calibre 380.

O outro suspeito resistiu à abordagem e ainda tentou sacar a arma de fogo, sendo contido pelos policiais e preso. No momento da prisão do infrator foi localizado um revólver calibre 38 com seis munições intactas e um aparelho celular de origem duvidosa em seu poder. A equipe de resgate do SAMU foi acionada e esteve no local, onde constatou o óbito do envolvido atingido.

O infrator preso já possuía um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 12 de abril de 2021, pela 1ª Vara Criminal de Porto Nacional, pela tipificação penal contida no artigo 121 do Código Penal Brasileiro (homicídio).

Diante do ocorrido, o indivíduo foi conduzido para central de flagrantes juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e também foi cumprido o mandado de prisão. Após os procedimentos na delegacia da Polícia Civil, o autor foi recolhido à casa de prisão provisória (CPP) de Gurupi e ficará à disposição do poder judiciário.

Os dois envolvidos possuem uma vasta ficha criminal, são conhecidos como integrantes de facção criminosa, sendo suspeitos de vários roubos e homicídios na região de Palmas e Porto Nacional. Os dois estavam com mandado de prisão em aberto, expedidos pela justiça de Porto Nacional.