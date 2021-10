Share on Twitter

Na manhã desta quarta-feira, 27/10, em Gurupi, a Polícia Militar prendeu um homem, 23 anos, suspeito de ter matado sua ex companheira na cidade de Sorriso-MT, seu corpo foi encontrado no último domingo, 24/10. O indivíduo estava se deslocando para o estado do Maranhão quando foi detido e conduzido para a Central de Flagrantes de Gurupi, contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

A Agência Local de Inteligência do 4º BPM, recebeu informações de que um homem suspeito de ter matado sua ex companheira, uma adolescente de 16 anos, estaria embarcado num ônibus de turismo, e no momento da denúncia estava parado num restaurante em Gurupi.

Imediatamente os policiais militares se deslocaram até o estabelecimento comercial que está localizado às margens da BR 153 e localizaram o suspeito, cumprindo o mandado de prisão expedido contra a sua pessoa.

O crime causou bastante repercussão em Mato Grosso, pois a jovem ficou desaparecida por dois dias, e seu corpo foi localizado com um corte no pescoço abandonado numa área de mata na cidade de Sorriso-MT.

O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes em Gurupi, onde permanecerá à disposição da justiça.