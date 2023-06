da redação

As investigações da Polícia Civil apontaram que o suspeito era casado com a vítima por mais de 10 anos e não aceitou o término da relação e prometia se vingar da ex. “O suspeito responde a vários crimes, sendo a maioria deles por violência doméstica. Ele tinha sido solto poucos dias antes do episódio, justamente por violar medidas protetivas, agredir e ameaçar a ex-companheira”, explicou o delegado João Paulo.

O suspeito foi visto por uma testemunha logo após o crime. Ele estava perto da fazenda onde teria matado o casal, tentando fugir. A Polícia Civil tentou prender o homem anteriormente em uma fazenda na zona rural de Peixe, mas ele conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Civil, a força-tarefa soube que ele estava em uma chácara na zona rural de Gurupi, de onde planejava fugir. “Montamos um cerco com dezenas de policiais e fomos para o local, pois havia relatos que o homem estava armado e não se entregaria vivo”, pontuou o delegado Joadelson Rodrigues Albuquerque.