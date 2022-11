da redação

O caso foi registrado em fevereiro deste ano em um estabelecimento comercial da cidade. A vítima estava com uma criança no colo, no momento das agressões.

Em um vídeo que foi removido por conter cenas fortes, mostra o homem conversando com a mulher, ela está sentada e com uma criança no colo. De repente o acusado começa a agredir com socos a vítima, que sofreu várias lesões pelo corpo.

O homem preso agora ficará à disposição da justiça.