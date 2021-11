Share on Twitter

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), deflagrou mais uma etapa da operação Hórus, na cidade de Formoso do Araguaia, a qual resultou na apreensão de grande quantidade de munições de calibres variados.

da redação

Durante a ação, que foi realizada por policiais civis da 84ª Delegacia de Formoso, com apoio da 7ª Divisão de Combate ao Crime Organizado de Gurupi (7ª DEIC), de Gurupi e também do Grupo de Operações Táticas (GOTE), unidade tática de elite da Polícia Civil, um homem de 33 anos, que seria o responsável por comercializar as munições foi preso em flagrante.

Coordenada pelo delegado regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, a ação policial foi deflagrada visando dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, em algumas residências de Formoso. “As investigações da Polícia Civil apontaram que haveria uma espécie de comércio ilegal de munições e armas de fogo na cidade e, desta maneira foi representado, junto ao Poder Judiciário por mandados de busca, os quais foram deferidos”, disse o delegado.

De posse das ordens judiciais, os policiais civis se deslocaram até os imóveis, sendo que em uma das residências onde foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram dezenas de munições, de calibres diversos. Desse modo, o proprietário do imóvel foi preso em flagrante por comércio irregular de munições.

Conduzido até a sede da 84ª DP, o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime, que é considerado hediondo, podendo resultar em uma pena de até 6 a 12 anos de prisão. Após a realização das providências legais cabíveis, o homem será recolhido à Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Ainda conforme o delegado Joadelson, o indivíduo preso atuava como uma espécie de comerciante de munições na cidade de Formoso e já estava nesse ramo ilegal há mais de quatro anos, segundo o que ele mesmo disse ao confessar o crime. “As investigações da Polícia Civil constataram que o investigado adquiria as munições na cidade de Porangatu, no estado de Goiás e então, fazia a distribuição e venda para pessoas que possuem armas sem registro na cidade de Formoso”, disse a autoridade policial.