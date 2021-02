Share on Twitter

Share on Facebook

O acidente de trânsito foi neste domingo (21) na rodovia 242, próximo ao município de Peixe, no sul do estado.

Por Régis Caio

Segundo testemunhas, o acidente envolveu o cantor Wesley Rocha, que é artista da região. Testemunhas informaram que ele perdeu o controle do carro e saiu pra fora da pista.

No carro estava o cantor que teve ferimentos no braço e um passageiro que veio a falecer no acidente. A vítima não teve o nome divulgado. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.