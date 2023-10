Homem investigado por tráfico de drogas é preso em Gurupi

Policiais Civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi) efetuaram, na manhã desta quinta-feira, 26, a prisão de um homem de 35 anos, que responde pelo crime de tráfico de drogas. Comandada pelo delegado Rafael Falcão, a ação foi deflagrada, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Gurupi.

De acordo com a autoridade policial, a captura do indivíduo ocorreu após investigações realizadas pela equipe da unidade especializada revelarem que o homem estava residindo em Gurupi. “Recebemos o mandado de prisão desse indivíduo, o qual está respondendo pelo crime de tráfico de drogas, juntamente com um comparsa na cidade de Figueirópolis”, disse.

De posse das informações levantadas, os policiais intensificaram as investigações e conseguiram localizar o paradeiro do indivíduo, no centro de Gurupi. Preso, ele foi conduzido até a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil da cidade, e após a realização das providências legais cabíveis, recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.