A equipe de Força Tática do 4º BPM cumpriu um mandado de prisão de roubo investigado pela equipe da 89ª Delegacia de Polícia Civil de Gurupi. T.L.F, de 34 anos, possui diversas passagens criminais e foi abordado ppor militares na manhã desta sexta-feira (12).

por Régis Caio

Segundo a equipe de investigação da 89º DP, o homem preso praticava roubos na cidade com outro parceiro, o qual ainda não foi identificado, mas a Polícia Civil informou que com o apoio da Polícia Militar logo conseguirá a identificação.

O caso que ensejou a prisão preventiva foi praticado no dia 02 de novembro, por volta das 17:30 horas, quando T.L.F juntamente com outro indivíduo, em uma motocicleta, utilizando de arma de fogo na cintura abordaram uma pedestre e anunciaram o assalto, falando para que a vítima passasse o celular.

“As polícias civil e militar informam a importância de acionarem a polícia e registrar a ocorrência, sendo que tão logo que a PM tomou conhecimento da prática de crime começa com as buscas no local e a Polícia Civil investiga até chegar na autoria e restituir os objetos levados. A ação integrada das polícias civis e militares traz uma tranquilidade maior para a sociedade e garantia da ordem pública”, informou a PC.