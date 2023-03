da redação

Conforme o delegado-chefe da 94ª DP, João Paulo Sousa Ribeiro, o crime ocorreu há dez dias na chácara do suspeito, na Zona Rural de Peixe, região da Vila São Miguel. A vítima foi alvejada com um disparo de arma de fogo, possivelmente de um revólver calibre .38.

Motivação

De acordo com o delegado, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre a vítima e um rapaz de 21 anos, filho do homem preso na data de hoje. A discussão teria sido motivada por causa de uma mulher de 24 anos, com quem a vítima estava mantendo um relacionamento e que o rapaz de 21 anos também havia se relacionado no final do ano passado.

De acordo com o delegado, pai e filho são suspeitos do crime, no entanto, este último ainda está foragido. O pai foi considerado suspeito por ser a única pessoa que estava com o filho quando o crime ocorreu. Além disso, depois do fato, os dois fugiram em uma motocicleta para o Estado do Pará. Apesar de todas as evidências de participação no delito, o pai, preso na data de hoje, nega envolvimento com o fato.

Elis Daniel morava na cidade de Palmas e conheceu a mulher de 24 anos pela internet. No início deste mês de março, eles se viram pela primeira vez na cidade de Peixe, depois de terem combinado de se conhecer pessoalmente. A partir daí, o casal iniciou um relacionamento e passaram a morar juntos em uma chácara da família dela na Região Rural da Vila São Miguel. No entanto, em pouco mais de dez dias de união, o jovem foi assassinado.

De acordo com a apuração, o suspeito de 21 anos atraiu a vítima para a chácara do seu pai com a promessa de um emprego na fazenda onde estava trabalhando. Depois que a vítima chegou na chácara, ela foi assassinada com um disparo de arma de fogo.

O delegado João Paulo explica ainda que, além desse crime, pai e filho estavam sendo investigados por uma tentativa de homicídio praticada há 15 dias, na Vila São Miguel, em Peixe/TO, contra um casal que foi esfaqueado.

Após ser capturado, o homem foi conduzido até a sede da 94ª DP para a realização dos procedimentos legais cabíveis e, em seguida, encaminhado à Unidade Regional Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.