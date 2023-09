da redação

O furto aconteceu na tarde desta segunda-feira (4), em uma base da Arse 92 (antiga 906 Sul). A viatura estava destrancada dentro da garagem do local. A PM afirmou que os portões da base ficam abertos à sociedade porque no local também funcionam outras atividades sociais, bem como o atendimento ao público. Conforme a PM, no momento do furto não havia armamentos dentro da viatura.

Por volta das 18h30, os militares tomaram conhecimento do vídeo que mostrava o furto do cartão da viatura, que estava na base. O caso mobilizou várias equipes da cidade para localizar o suspeito.

Ele foi encontrado por volta das 20h ainda com o cartão de abastecimento da viatura no bolso. De acordo com a polícia, o jovem assumiu a prática do crime e demonstrou arrependimento aos militares.

Ele foi preso e levado para a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. O delegado definiu uma fiança de um salário mínimo, que foi paga e ele poderá responder em liberdade.

Veja o vídeo: