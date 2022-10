Por Redação

Um homem de 32 anos, foragido da Justiça pela prática do crime de homicídio foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), nesta quarta-feira, 19, na cidade de Cariri do Tocantins, no sul do Estado. Segundo a delegada titular da 85ª DP, Thuanny Rúbia Ferreira da Silva, a ação foi realizada pela equipe da unidade policial, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araguaçu.

“Por volta das 13h30, recebemos uma denúncia anônima de que uma mulher estaria sendo ameaçada de morte pelo companheiro, em uma fazenda localizada na zona rural de Cariri”, disse a autoridade policial. De imediato, os agentes foram até o local no sentido de verificar a autenticidade dos fatos. Ao chegar à residência, os policiais civis encontraram o casal com um filho de apenas um ano de idade.

“Com a permissão da vítima, os policiais adentraram na residência, sendo que a própria mulher entregou aos agentes, duas espingardas, sendo uma de calibre 22, e outra de pressão, mas adaptada ao calibre 22, bem como oito munições calibre 22, e carregador do mesmo calibre”, ressaltou a autoridade policial.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Em seguida, o homem foi conduzido à Central de Atendimento da Polícia Civil em Gurupi, onde após a realização de levantamentos sobre sua vida pregressa, os policiais civis localizaram um mandado de prisão preventiva, em aberto, oriundo da Comarca de Araguaçu, pelo crime de homicídio.

Desse modo, a ordem judicial foi cumprida imediatamente e, após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o foragido da Justiça foi encaminhado à Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.