Policiais Civis da 8ª Especializada de Repressão ao Crime Organizado (8ª), de Gurupi, no sul do estado efetuaram na manhã desta terça-feira, 16, a prisão de um indivíduo de 50 anos, o qual possui condenação no estado do Mato Grosso por um crime de estupro de vulnerável praticado naquele estado no ano de 2010.

De acordo com o delegado-chefe da 8ª Deic, Rafael Falcão, a ação foi deflagrada no âmbito da operação Hórus quando os policiais da unidade especializada tomaram conhecimento de que um homem foragido da Justiça de Mato Grosso estaria escondido em Gurupi. Com base nas informações, os policiais civis intensificaram as buscas e na manhã de hoje localizaram o paradeiro do homem e fizeram a prisão do mesmo.

“Assim que tomamos conhecimento de que um homem condenado por estupro na cidade de Serra Nova Dourada no estado vizinho do Mato Grosso, que estaria foragido desde o ano de 2018, possivelmente se encontrava em Gurupi realizamos diligências e conseguimos localizar o mesmo no Setor Eldorado na manhã de hoje”, disse a autoridade policial.

Para o delegado Rafael, a prisão do indivíduo é de muita importância, pois ele foi condenado por um crime hediondo e estava em liberdade desde a época dos fatos, sendo considerado foragido desde o ano 2018.