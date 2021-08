Share on Twitter

Neste último final de semana um homem foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa. A ação ocorreu na Avenida Pará, entre as ruas 07 e 08, na cidade de Gurupi. O veículo foi recolhido para o pátio da Sancar em Gurupi.

por Régis Caio

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe do 4º Batalhão da PM deparou com o condutor do automóvel GM/Celta Life, realizando arrancadas bruscas na Avenida Piauí. Quando percebeu a aproximação da viatura, o suspeito empreendeu fuga por vários quilômetros, desobedecendo a ordem de parada dos policiais.

Em seguida, o infrator colidiu com a guia (meio-fio), momento em que foi abordado e contido. Após contido, ele foi conduzido à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização do teste de bafômetro, onde foi constatada a embriaguez.

Diante dos fatos, o infrator foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi autuado pelos crimes de direção perigosa de veículo em via pública e embriaguez. O veículo foi removido para o pátio da Sancar, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.