Homem é preso suspeito de repassar cédulas falsas em Formoso do Araguaia

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia prendeu, na manhã desta sexta-feira (08) um homem de 19 anos de idade pela prática, em tese, do crime de introduzir a circulação cédulas falsas de dinheiro.

da redação

Durante a abordagem, os policiais civis localizaram em poder do suspeito 71 notas falsas de R$ 20,00 e uma nota de R$ 100,00 perfazendo o total de R$ 1520,00.

A ação foi deflagrada quando a equipe da 84ª DP recebeu denúncia anônima informando que o autor estaria repassando as notas no comércio local. Com base nas informações recebidas, os policiais começaram a empreender diligências e pouco tempo depois localizaram o indivíduo com as cédulas falsas, o qual foi conduzido para a sede da 84ª DP. No entanto, ao ser interrogado pela autoridade policial acerca do dinheiro falso que carregava, o homem se reservou ao direito de permanecer em silêncio

Desse modo, o indivíduo foi autuado em flagrante por introduzir moeda falsa em circulação, crime tipificado pelo Artigo 289 1° do Código Penal Brasileiro. Após a realização das providências legais cabíveis, o suspeito foi recolhido a Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Como se trata de um crime federal, o caso será repassado para a Polícia Federal para a conclusão dos procedimentos legais.