da redação

Os corpos foram encontrados na madrugada do dia 25 em uma estrada vicinal às margens da Rodovia TO 030 (KM02), que liga Taquaralto ao Distrito de Taquaruçu.

Conforme explicou o delegado da DHPP Eduardo Menezes, o primeiro ato da coleta de provas consistiu no acesso ao material encontrado na bolsa de Luana, que estava no local do crime. Dentre documentos, cartões de banco e objetos de natureza pessoal, foi localizada a chave de um hotel de Palmas, o que norteou o início da investigação.

Os investigadores descobriram que Luana e Victor saíram da cidade de Cristalândia, município onde residiam, na tarde do dia 24 de dezembro, chegando a Palmas por volta das 20 horas.

Conforme depoimento do homem suspeito, o motivo do crime é decorrente da tentativa de assassinato, por parte de Victor, contra o membro de uma facção rival, na cidade de Cristalândia. Segundo o indivíduo preso, ele era amigo de ambas as facções envolvidas. Dessa forma, a facção inicialmente atacada chamou o suspeito para participar do crime.



Valendo-se da proximidade, o suspeito convidou Victor para uma festa na Capital. Ao aceitar o convite, Victor, na verdade, estava sendo atraído para uma emboscada que culminaria na sua morte e da sua namorada.