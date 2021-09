Policiais Civis da 86ª Delegacia de Gurupi efetuaram na última terça-feira, 14, a prisão de um homem de 38 anos, que é apontado como sendo o principal autor de um furto praticado em uma loja de produtos eletrônicos, fato ocorrido no dia 13 de agosto de 2021.

da redação

Na ocasião, os agentes também recuperaram 10 aparelhos celulares e um tablet, subtraídos durante a ação criminosa e que ainda estavam em poder do investigado.

O crime

No dia do crime, após danificar parte do forro da loja, o homem entrou no local e furtou mais de 30 aparelhos celulares, além de tabletes, e demais produtos eletrônicos do estabelecimento que fica localizado no centro de Gurupi. No decorrer das investigações, o homem foi reconhecido pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento e também, por meio de exame datiloscópico realizado no local, como sendo o autor do crime.

Desse modo, a autoridade policial representou junto ao Poder Judiciário, pela prisão do suspeito, a qual foi deferida e cumprida na última terça-feira, quando o autor foi localizado em uma residência de Gurupi e conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil na cidade, onde o delegado ratificou o cumprimento da ordem judicial.

Em seguida, após a realização dos procedimentos legais, o homem foi recolhido à Casa de Prisão Provisória local, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.