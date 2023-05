da redação

A delegada Thuanny Rúbia Ferreira da Silva informou que a prisão do homem se deu em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Gurupi, após investigações realizadas pela 85ª Delegacia apontarem o indivíduo como um dos envolvidos no crime.

Desse modo, com a identificação do suspeito, a autoridade policial representou pela prisão do mesmo, junto ao Poder Judiciário e, com o deferimento do mandado, as equipes da 85ª DP intensificaram as buscas, sendo que nesta terça-feira, o paradeiro do homem foi descoberto e a captura do mesmo foi efetuada.

Após ser preso, o indivíduo foi conduzido até a sede da 85ª DP e, após ser submetido aos procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado a Unidade Penal Regional de Gurupi, onde aguardará manifestação do Poder Judiciário.