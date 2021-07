Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado, 24, na zona rural do município de Lagoa da Confusão, suspeito de estupro de vulnerável. A mãe da criança, de oito anos, acionou a PM e relatou que o suspeito, que é seu vizinho, havia abusado sexualmente de sua filha.

por Régis Caio

A PM recebeu a informação de que uma criança de 8 anos havia sido vítima de estupro no Assentamento Loroti, Zona Rural do município de Lagoa da Confusão e logo de imediato deslocou até o assentamento. A mãe da vítima relatou que ao perceber mudanças no comportamento da filha indagou quais os motivos para mudança repentina, a filha então afirmou estar sendo abusada pelo vizinho a algum tempo.

De posse das informações, os policiais militares deslocaram até o endereço do possível autor, que foi localizado e conduzido com os demais envolvidos à delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins, onde através da materialidade constatada em exames, a autoridade policial confeccionou o auto de prisão em flagrante do autor pelo crime de estupro de vulnerável.