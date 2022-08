Share on Twitter

da redação

Coordenada pela delegada Thuanny Rúbia Ferreira da Silva, a ação tinha por objetivo localizar um homem que era foragido da Justiça de Gurupi, por vários crimes de estelionato, praticados naquela cidade. “Após o levantamento de informações de que o indivíduo estaria em Cariri, uma força-tarefa foi montada, sendo que, após diligências, conseguimos localizar o paradeiro do homem e efetuar a prisão do mesmo”, disse a autoridade policial.

Após ser preso, o homem foi conduzido até a Central de Atendimento da PC, em Gurupi e, após a realização dos procedimentos legais cabíveis, encaminhado até a Unidade Penal daquele município, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Ainda de acordo com a delegada, logo depois da prisão, algumas pessoas compareceram até a Delegacia informando que tinham sido vítimas do homem preso. “Todas as novas denúncias serão investigadas, pois existe a suspeita que o homem preso possa ter cometido vários outros delitos, em Gurupi e demais cidades da região”, finalizou.