da redação

O delegado plantonista, José Lucas Melo da Silva, que também é titular da 6ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis – 6ª DEAMV, informou que a vítima sofria agressões há alguns anos, mas por medo não havia denunciado antes. “De acordo com o relato da vítima, durante os dois anos de relacionamento foram diversas ocasiões de violência como agressões, estupros e ameaças. Ela relatou que, em razão do medo que tinha do agressor, não havia procurado as autoridades antes. Esgotada diante do cenário, na data de hoje, ela tomou coragem e procurou a delegacia e informou os fatos”, destacou o delegado.

Assim que localizaram e prenderam o indivíduo, os policiais civis o conduziram à 9ª Central, onde ele foi autuado em flagrante. Após as formalidades legais, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade para os exames de rotina e em seguida recolhido à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

“No contexto de violência contra à própria mulher, essa prisão é importante por fazer cessar os crimes que ele cometia e também por trazer o autor ao sistema de justiça para que responda pelos atos praticados”, destacou o delegado José Lucas Melo Silva.