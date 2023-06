Share on Twitter

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), efetuou a prisão de um homem de 24 anos pela prática do crime de tráfico de drogas, na cidade de Cariri. A ação foi realizada pela 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil, de Gurupi, com apoio da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), e agentes da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), também de Gurupi em apoio a 85ª DP de Cariri e foi deflagrada em cumprimento a mandados de busca e apreensão em um endereço de um homem que já estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas.

Conteúdo incriminador

Como o mandado de busca permite a visualização do conteúdo do aparelho celular, os policiais encontraram vários áudios incriminadores, onde o investigado combina com terceiros negociações de drogas, que eram comercializadas em Gurupi.

Investigações sobre tráfico

As investigações foram realizadas pelas equipes da 85ª DP, sendo que após o levantamento de informações, a delegada Thuanny Rubia Ferreira da Silva, representou pelos mandados judiciais, os quais foram devidamente cumpridos na manhã de hoje. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo preso foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.