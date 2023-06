Share on Twitter

Dando continuidade às ações de repressão à criminalidade, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 94ª Delegacia de Peixe, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 2, uma operação policial, a qual resultou na prisão de um homem de 27 anos, bem como na apreensão de mais de 50 porções de cocaína, dinheiro e objetos furtados que estavam na posse do homem.

O delegado João Paulo Ribeiro de Sousa, titular da 94ª DP, explica que, inicialmente, a operação foi desencadeada no sentido de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois havia suspeitas de que ele estivesse envolvido com a receptação de produtos roubados e também tráfico de drogas na cidade.

“Ocorre que durante as investigações do crime de furto, levantamos informações de que o indivíduo estava utilizando a própria residência como ponto de venda de drogas. Também estaria recebendo objetos furtados ou roubados de usuários, como pagamento pelo entorpecente que estava comercializando”, explicou o delegado João Paulo.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis localizaram e apreenderam 51 porções de cocaína, três pinos da mesma droga, uma pedra também de cocaína, R$ 450,00 em dinheiro trocado, além de vários objetos de origem ilícita.

Dessa forma, o homem, que usava tornozeleira eletrônica e cumpria pena por tráfico de drogas em regime semiaberto, foi preso em flagrante por tráfico e receptação, sendo conduzido até à sede da 94ª DP para as providências legais cabíveis. Em seguida, o homem foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Para o delegado João Paulo, a prisão do suspeito e a desarticulação de mais um ponto de venda de drogas contribuem para a segurança da população de Peixe, visto que além de estar traficando drogas, o homem é considerado de alta periculosidade.

“A ação realizada pela Polícia Civil nesta manhã demonstra o compromisso da instituição no combate à criminalidade e na identificação e prisão de todo e qualquer indivíduo que esteja envolvido com ilícitos, para que a população da cidade de Peixe esteja sempre segura e protegida, visto que o tráfico fomenta outras formas de delitos”, frisou a autoridade policial.