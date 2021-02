A Policia Militar (PM) prendeu dois homens, 68 e 27 anos, durante o final de semana, em Gurupi. Uma das prisões ocorreu nesta última sexta-feira,12, na Vila São José, decorrente de cumprimento a mandado de prisão. A segunda ocorrência foi registrada no sábado, 13, na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, centro, onde um indivíduo foi preso por tentativa de furto em instituição de ensino superior.

O homem de 68 anos de idade cumpria a prisão domiciliar pelo crime previsto no Artigo 217-A do Código Penal Brasileiro e sofreu a regressão de pena para o regime fechado, por determinação do juiz de Direito da Vara de Execuções Penas. Os policiais militares do Serviço de Inteligência Local (ALI), após tomarem conhecimento do mandado de prisão em desfavor do suspeito, realizaram diligências e localizaram o autor em sua própria residência. Depois de ter sido abordado e submetido à busca pessoal, o homem foi preso e conduzido para Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da justiça.

Na data de sábado, 13, a PM foi acionada via “190”, onde o solicitante relatou que um indivíduo havia pulado o muro ao lado do Banco da Amazônia e seguido em direção ao prédio da Universidade UNIP. Após essas informações, equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar – 4º BPM diligenciaram e localizam o suspeito em cima do prédio da instituição de ensino.

Os policiais deram prosseguimento à abordagem e busca pessoal, sendo localizado em poder do autor uma caixa de som amplificada e um grill da marca Lenoxx. O homem recebeu imediata voz de prisão e seguida foi conduzido e apresentado juntamente com os objetos na Central de Flagrante onde foi autuado pelo crime de furto.