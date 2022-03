Share on Twitter

Um homem de 38 anos, suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), durante ação realizada pela 85ª Delegacia de Formoso do Araguaína, na manhã desta terça-feira, dia 15.

da redação

A ação foi coordenada pela delegada-chefe da unidade policial, Thuanny Rúbia Rúbia Ferreira da Silva, e foi deflagrada depois que os policiais civis da 85ª DP receberam uma denúncia informando que o funcionário de uma fazenda, na zona rural de Formoso estaria cultivando maconha na propriedade.

“De imediato, os policiais civis foram até o local, e após realizar uma busca, localizaram um recipiente com um pé de maconha de cerca de um metro de altura”, disse a autoridade policial. Em continuidade as buscas, os agentes também encontraram e apreenderam duas armas de fogo, que passarão por perícia com o intuito de esclarecer se ainda são capazes de efetuar disparos.

Desse modo, o homem de 38 anos foi preso e conduzido até a sede da Delegacia, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Na unidade policial, o homem alegou que cultivava o entorpecente para fins medicinais. Logo após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi encaminhado à Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.