da redação

Acionados via Sistema Integrado de Operações (SIOP), a guarnição militar deslocou ao endereço informado, onde populares relataram que o suspeito, um homem de 24 anos, estava detido por um segurança do local por passar notas falsas em negócio comercial.

Testemunhas ainda informaram que um táxi, um VW GOL 1.0, trafegava nas imediações como veículo de apoio do suspeito. De imediato foi realizada abordagem veicular, momento em que o condutor do automóvel, um homem de 25 anos, confirmou que foi contratado pelo suspeito para levá-lo ao local, mas negou que tivesse conhecimento das práticas delituosas que estavam sendo cometidas pelo suposto autor.

Uma das vítimas, uma mulher de 20 anos, relatou que fez um anúncio via rede social da venda de um celular Samsung A22, e, nesta segunda-feira, 19, às 22h13 marcou de transacionar a venda com uma mulher, não identificada, que foi até seu endereço e pagou o valor de R$ 800,00 em cédulas falsas, em notas de cem reais. A vítima só percebeu o delito após a partida da mulher, que chegou e saiu em um táxi conduzido pelo homem de 25 anos, e acompanhado de um homem de 24 anos.

Outra vítima, uma mulher de 26 anos, informou que fez um anúncio também via rede social da venda de um aparelho celular e que o suspeito, um homem de 24 anos, estava mandando mensagem, demonstrando interesse em comprar o celular, momento em que a vítima propôs de se encontrarem pessoalmente. O suspeito chegou em um táxi conduzido pelo homem de 25 anos, e ao efetuar o pagamento referente ao celular no valor de R$ 700,00 em notas de cem reais falsas, a equipe de segurança imobilizou e fez a detenção do suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Diante dos fatos, o suspeito e os demais envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araguaína, para os procedimentos legais cabíveis.