Por Redação

No fim da tarde desta quarta-feira (23), por volta das 18 horas e 30 minutos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem portando um revólver, uma arma branca, munições e acessórios sem a permissão necessária, no município de Gurupi/TO.

Durante fiscalização no km 666 da BR 153, a equipe PRF deu ordem de parada ao ônibus rodoviário Marcopolo/Volare W9 On. Em procedimento de verificação dos ocupantes do veículo, foi identificado que um dos passageiros – homem de 45 anos – portava uma arma de fogo em uma bolsa preta. Ao finalizarem a abordagem, foi apreendido um revólver cal. 38, seis unidades de munição, uma mira holográfica, um apontador laser e uma arma branca, sendo transportados pelo passageiro.

Após buscas nos sistemas, os agentes constataram que o revólver estava como propriedade de outra pessoa. Diante das informações obtidas, foi constatado, a princípio, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O indivíduo e os armamentos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Gurupi, para as providências legais cabíveis.