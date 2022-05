Por Redação

Por volta das 19h40min da quinta-feira, 18, a equipe de Força Tática durante Operação Hórus foi informada via rádio de que havia dois indivíduos suspeitos em um Sandero vermelho parados no pátio da churrascaria Cometa

Seundo a PM, a equipe, de imediato, deslocou para o local onde foi feita a abordagem e na busca pessoal foram localizadas, no bolso do autor, 05 munições intactas de cal .38 e 01 munição deflagrada do mesmo calibre. Em seguida a PM encontrou no banco traseiro do veículo um revólver calibre .38 e uma mochila com pedaços de MDF dentro.

“O motorista do veículo informou que trabalha como motorista de aplicativo e que estava apenas fazendo uma corrida”, informou a PM.

Em seguida o motorista foi liberado no local e seu carro foi removido para o pátio da Sancar pela infração do Art. 230, V.

“O autor informou que estava no local pois havia negociado um quilo de maconha, avaliada em R$ 8.600,00, com um rapaz de Aliança-TO e que iria receber R$ 3 mil: entretanto, ele levou na mochila uns pedaços de MDF que iria entregar alegando ser a droga. Informou ainda que já utilizou esse tipo de estratégia anteriormente e obteve êxito”, disse a PM.

Em seguida a Polícia Militar conduziu o autor para a central de flagrantes onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Conforme a PM foi verificado que o homem tinha antecedentes criminais por Roubo, Corrupção de menores, Associação criminosa.

Material apreendido:

• Um Revólver cal .38

• Onze munições intactas cal .38

• Uma munição deflagrada cal .38

• Um IPhone 8 Plus