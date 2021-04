Share on Twitter

Na terça-feira, 20, policiais militares prenderam em flagrante um suspeito no momento em que ele recebia drogas pelos Correios em Gurupi.

Por Régis Caio

Após informações da Polícia Federal sobre um possível tráfico de drogas que estava sendo realizado via Correios, uma equipe do Comando de Operações de Divisas – COD, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas – BPMRED, se deslocou até o endereço mencionado na encomenda.

Ao chegar no local, a equipe autuou um suspeito no momento em que este recebeu a correspondência na porta da sua residência. Os caçados do COD acompanharam a abertura da encomenda pelo recebedor onde foi constatado o ilícito.

Após o flagrante, os pais do possível autor permitiram a entrada dos policiais na residência, onde foi encontrada mais uma certa quantidade de maconha juntamente a uma balança de precisão.

Diante dos fatos, os militares do COD encaminharam o suspeito juntamente com as drogas para a central de flagrantes de Gurupi, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis.

O COD é uma unidade especializada que compõe o BPMRED do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da PMTO, cuja missão é o policiamento das divisas, com foco no combate ao crime.